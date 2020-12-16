فيديو.. حمو بيكا يهدد عمر كمال: "مفيش ورايا غيرك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هاجم مطرب المهرجانات حمو بيكا، الفنان عمر كمال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع "فيس بوك".

وقال "بيكا": "أنا مش بعمل كده من فراغ، أنا مش باجي على حد، بس أنا كنت فاكر إن عمر غلبان وطيب بس طلعت شخصية أنانية مبتحبش غير الفلوس، الناس دي طلعت على كتفي وانا ساكت علشان أنا طيب وبحب الخير لكل الناس، بس هما طلعوا صحاب مزيفين".

وتابع "بيكا": "الراجل ده ورطني في شغل واتهرب مني، مهرجان فستان فرح، خلاني خدت العربون من الناس وبتصل بيه مبيردش عليا، ورجعت العربون للناس، أنا كنت جدع معاك، ومهرجان أنتي معلمة أنا هقفلهولك يا عمر يا كمال".

وعبر حمو بيكا عن غضبه من الأصدقاء المزيفين الذين ندم على معرفتهم، مؤكدا أن عمر كمال شخص لا يهمه سوى جمع الأموال، رغم أنه أكثر نجومية منه، كما هدده "بيكا"، مؤكدًا إنه سيحذف مهرجان "أنتي معلمة" من يوتيوب كونه يملك الحق في ذلك لأنه مشارك في غنائه، واختتم حديثه قائلًا: "خلاص أنا مورايش غيرك".