سميحة أيوب: أول طلاق كان هدية عيد ميلادي.. والتاني عزمت صحابي على بط (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، إن طلاقها من الفنان محسن سرحان كان تنفيذا لطلبها منه في عيد ميلادها، موضحة: "أول طلاق طلبته كان على هيئة هدية عيد ميلاد، وعن فهم وعن رضا".
أضافت أيوب، خلال حوارها مع الإعلامية هبة الأباصيري مقدمة برنامج "t's Show Time" عبر فضائية cbc: "طلاقي الثاني من محمود مرسي كان مفاجأة، فوجئت وأنا في راس البر لما ماما وبهاء طاهر بلغوني بأني محمود طلقني، ووقتها عزمت صحابي وقولتلهم أنتوا معزومين على حسابي الليلة وطلبت لهم بط، واتزوقت أحلى تزويق، وقعدت في وسطهم، وده كان رد نفسي حصلي، زي ما بيقولوا: كالطير يرقص مذبوحا من الألم".
تابعت: "هو الحقيقة بعدها ندم كتير، وبعد كده كتب مقالة عبر فيها عن ندمه ولما قريتها دمعت، كان ندمان أشد الندم، لكني كنت اتجوزت خلاص أستاذ سعد الدين وهبة واستمريت الجوازة 35 سنة".
واصلت: "محمود مرسي كان عايزني أتنازل وأقعد في البيت، قولتله لأ إحنا بلد ذاكرتها ضعيفة وإن قعدت هتنسي، والفترة ما بيني طلاقي منه وزواجي من سعد الدين وهبة استغرقت حوالي عامين، وسعد وهبة كان رجل محصلش وراقي، كتب وأنتج (المحروسة 85) وجاب محمود مرسي بطل قصادي".
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