الجمعة.. حفل غنائي لـ حنان ماضي في أوبرا دمنهور

تحيي الفنانة حنان ماضي، حفلها الغنائي القادم، في أوبرا دمنهور، وذلك في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية والغنائية على عدد من مسارح مصر.

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر القادم، على مسرح أوبرا دمنهور، وتم تقسيم سعر تذاكر الحفل إلى فئتين:الأولى بقيمة 60 جنيها، والثانية بقيمة 85 جنيه، وتبقى عدد محدود منها للبيع.

وأحييت حنان مؤخراً حفلاً غنائياً

بأوبرا القاهرة، وشهد حضور جماهيري كامل العدد، وقدمت مجموعة من أغنياتها المفضلة لدى جمهورها، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة الحضور.

تقدم الأوبرا المصرية عدد من حفلات مطربي الزمن الجميل على عدد من مسارحها، أبرزهم كوكب الشرق أم كلثوم، العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، موسيقار

الأجيال محمد عبد الوهاب.

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وأعادت دار الأوبرا المصرية بفروعها، جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخولدون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد، بالإضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.