بـ590 مليون دولار..كايلي جينير أعلى المشاهير دخلا في 2020

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - تقترب سنة 2020 من نهايتها التي شهدت أحداثا كثيرة ، أبرزها تفشي وباء كورونا الذي ضاعف ثروات أغنياء العالم .

تضاعفت ثروة سيدة الأعمال الشابة ونجمة تلفزيون الواقع كايلي جينير، التي لم تتجاوز الثالثة والعشرين سنة، لتحقق خلال هذا العام 590 مليون دولار.

وتصدرت كايلي جينير قائمة “فوربس” السنوية لأعلى المشاهير أجرا لعام 2020، تلاها مغني الراب كاني ويست، زوج أختها غير الشقيقة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، الذي حقق 170 مليون دولار.

وجاء الجزء الأكبر من أرباح جينير لهذا العام من بيع 51 بالمئة من شركة مستحضرات التجميل الخاصة بها “كايلي كوزمتيكس”، إلى شركة “كوتي” العامة مقابل 600 مليون دولار.

وكانت فوربس قد أعلنت العام الماضي، أن كايلي أصبحت أصغر مليارديرة “عصامية” في العالم، بسبب النجاح الهائل لشركة مستحضرات التجميل التي أسستها.

واستعانت فوربس بعدد من خبراء الاقتصاد، الذين شككوا بالنمو “الضخم” لشركة كايلي، بالرغم من بدايتها الجديدة.

وكشفت تقارير من شركة كوتي، إن مستحضرات كايلي الخاصة بالبشرة أدخلت 25 مليون دولار بالسنة فقط، وهو أقل بكثير من 100 مليون دولار أعلن عنها ممثلو كايلي.

وأشار الخبراء كذلك إلى أنه من غير المقنع أن تدر شركتها أرباحا من المبيعات بقيمة 300 مليون دولار، خلال 12 شهرا فقط، وأن الرقم المنطقي وفقا للحسابات، هو 41 مليون دولار.

وقفزت أرباح الشركة من المبيعات إلى 900 مليون دولار، في العام التالي، وهو رقم غير دقيق، وفقا لفوربس.

وقالت شركة التجارة الإلكترونية “راكوتن” إن مبيعات منتجات كايلي انخفضت بنسبة 62 بالمئة على موقعهم، بين 2016 و2018.

وسحبت فوربس لقب “المليارديرة” من كايلي، بعد أن كانت قد مجدت بإنجازها سابقا، حيث وضعتها على غلاف المجلة كأصغر مليارديرة في العالم.

وقد تواجه كايلي مساءلة قانونية، بسبب تزويرها عوائد الضرائب، “لتضخيم ثروتها”، من أجل الحصول على “مكانة أعلى بين الأثرياء، ورفع قيمتها التسويقية”، وفقا للمجلة.

وبالعودة إلى قائمة “فوربس” السنوية لأعلى المشاهير أجرا لعام 2020، فقد حل في المركز الثالث نجم التنس روجر فيدرر الذي حقق 106,3 مليون دولار، ثم عملاق الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ105 ملايين دولار.

أما المركز الخامس فكان من نصيب نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حقق 104 ملايين دولار.

الممثل والمنتج الأميركي من أصول إفريقية تايلر بيري حل في المركز السادس برصيد 97 مليون دولار، ثم لاعب الكرة البرازيلي نيمار الذي حقق 95,5 مليون دولار.

وفي المركز الثامن جاء مقدم برامج الراديو والتلفزيون الأميركي هاورد ستيرن برصيد 90 مليون دولار. أما المركز التاسع فكان من نصيب نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس الذي حقق 88,2 مليون دولار.

وفي المركز العاشر جاء نجم هوليوود المصارع السابق دوين جونسون “ذي روك”، برصيد 87,5 مليون دولار.