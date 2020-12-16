ساندانس.. تفاصيل أول مهرجان سينمائي يعرض أفلاما عن كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مهرجان ساندانس السينمائي، الثلاثاء، برنامج دورته الجديدة، وهو أول مهرجان يعرض أفلاماً تم إنتاجها خلال جائحة (كوفيد-19).

كما يعرض المهرجان أفلاما تتناول هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، وهي أعمال قد تصبح مرشحة لجوائز الأوسكار.



ومراعاةً للقيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، يقام المهرجان هذه السنة عبر الإنترنت من 28 يناير/كانون الثاني الجاري إلى 3 فبراير/ شباط 2021، إلى جانب عروض يحضرها الجمهور من السيارات وفق نظام "درايف إن" أو تقام في دور سينما صغيرة مستقلة، من كاليفورنيا إلى نيويورك مروراً بجبال يوتا حيث تتم استضافتها عادة.

ومن بين أكثر العروض الأولى المتوقعة فيلم "لايف إن إي داي 2020" ، وهو تتمة لوثائقي لريدلي سكوت وكيفن ماكدونالد من عام 2011.

ويهدف الفيلم إلى رسم "الصورة الشاملة للحياة على كوكبنا".

ويستخدم الفيلم الآلاف من لقطات الفيديو التي صورها أفراد من الجمهور خلال يوم واحد في يوليو/تموز 2020 خلال الجائحة.

وقالت مديرة البرمجة في المهرجان كيم يوتاني إن المخرجّين تلقيا نحو 300 ألف مساهمة في الفيلم، واصفة إياه بأنه "مشروع ضخم".

ويشمل برنامج المهرجان أيضاً "إن ذي إيرث"، وهو فيلم رعب عن فيروس، صوّره المخرج بِن ويتلي على مدى أسبوعين في أغسطس/آب الماضي، بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي "إن ذا سايم بريث" الذي يستكشف محاولات الحكومة الصينية تحويل التستر على الوباء في ووهان إلى انتصار للحزب الشيوعي".

وستكون العنصرية والتمييز اللذان يعاني منهما السود حاضريَن في المهرجان بعدما شهدت سنة 2020 تظاهرات ضخمة ضد عنف الشرطة.

ويشكّل مهرجان "بلاك وودستوك" غير المعروف والذي تم تنظيمه بنجاح في هارلم عام 1969، محور "سامر أوف سول"، وهو أول فيلم للموسيقي الأمريكي الأسود "كويستلاف".

وفي أول تجربة إخراجية لها، تقدم الممثلة البريطانية ريبيكا هول فيلمها "باسينج" المستوحى من قصة قصيرة عام 1929 عن امرأتين من أصل أفريقي في نيويورك تواجهان صعوبات تتعلق بانتمائهما العرقي.

ومن بين 72 فيلماً روائياً تُعرَض هذه السنة، يشمل البرنامج أيضاً "بريزنورز أوف ذا جوست لاند"، وهو فيلم يجمع بين الحركة والقوى الخارقة للطبيعة، من بطولة نيكولاس كيدج، وكذلك "ذا سباركس براذرز"، وهو سيرة ذاتية من إخراج إدجار رايت، يتناول قصة الثنائي الموسيقي الذي شكله الأخوان سباركس لأكثر من خمسين عاماً.

ونظراً إلى تغيّر موعد جوائز الأوسكار هذه السنة بسبب الوباء، قد تحظى الأفلام المدرجة في ساندانس هذه السنة بفرصة الترشح للنسخة الثالثة والتسعين من هذه الجوائز في نهاية أبريل/نيسان المقبل.

ويعرض ساندانس أخيراً فيلم "إيمي تان: أنينتندد ميموار" الذي تولى إخراجه جيمس ردفورد ، نجل المؤسس المشارك للمهرجان الممثل روبرت ريدفورد.

وقد توفي ردفورد الإبن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن عمر ناهز 58 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.