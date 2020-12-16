شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من الفنان أحمد عبد العزيز إلى أبناء الصعيد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد عبد العزيز رسالة من خلال ”الخليج 365” ردا على تعليقات عدد من الجمهور على تصريحاته فى ندوة ”الخليج 365”، حيث قال "قرأت بعض التعلقيات على حوارى فى ندوتى بجريدة وموقع الخليج 365 تعترض على جملة قلتها بأننى عمدة الصعايدة وبعض التعليقات الأخرى تعترض على أننى قلت إن مسلسل "ذئاب الجبل" ساهم فى تحسين صورة الصعيدى، ولذلك فإننى أحب أن أوضح لأصحاب هذه التعليقات وأصحاب هذا الرأى أن جملة "عمدة الصاعيدة" جملة مجازية لأن الصعيد له آلاف القرى وكل قرية بها عمدة لكن "عمدة الصاعيدة" كانت جملة مجازية قالها لى أصدقاء من الصعيد كنوع من أنواع التقدير والحب.

وأوضح النجم أحمد عبد العزيز أن فكرة تحسين صورة الصعيدى كان المقصود بها أن النمط الذى كان يقدم من قبل لصورة الصعيدى فى السينما كان نمطا هزليا يحمل قدرا من السخرية، وعندما كتب المؤلف محمد صفاء عامر هذا العمل وهو من أبناء قنا بالصعيد كتب الصورة الحقيقية للشخصية الصعيدية، وأنا من معايشتى للكثير من إبناء الصعيد وعلاقتي الشخصية بهم وصداقتي مع الكثير منهم استطعت أن أعبر تعبيرا صادقا وحقيقيا عن هذه الشخصية، ولذلك قلت إن المسلسل كان نقلة مختلفة عن التناول القديم لشخصية الصعيدى التي أخذت شكلا كوميديا هزليا فنحن قدمناها وتناولناها تناول حقيقي.

وأنهى النجم أحمد عبد العزيز رسالته لأبناء الصعيد قائلا : "أنا مقدرش أزعل الصعايدة دول حبايبي وعلى راسى من فوق".