شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر وهايلى بالدوين يحتفلان بالكريسماس x صورتين بينهما 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الثنائى جاستين بيبر وزوجته هايلى بالدوين من أكثر الثنائيات شهرة حول العالم، فالأول من بين أنجح المغنيين في حين هايلى من أشهر عارضات الأزياء، وبالتالي يحظى كلاهما بمتابعة كبيرة على وسائل السوشيال ميديا، منذ أن أعلنا ارتباطهما قبل سنوات.

ومؤخراً كشف بيبر عن طريقة احتفاله بأعياد الكريسماس من خلال صورة عبر انستجرام أظهرت حرصه على تزيين شجرة الكريسماس بنفسه هو وزوجته هايلى، والتي نشرت صورة أخرى بدورها تظهر عادتهما منذ 3 سنوات من خلال صورتين ظهرا بها الثنائى معاً عام 2017 و2020.



جاستين وهايلى

واحتفلت هايلي بيبر بعيد ميلادها مع زوجها النجم جاستين بيبر فى وقت سابق من خلال صورتين نشرتهما عبر حسابها على موقع انستجرام، وعلقت عليها بكتابة رسالة تشكر فيها بيبر على طريقة احتفاله بعيد ميلادها الـ 24، حيث أكدت أنها تشعر بامتنان كبير له، كما حرصت في الوقت ذاته على شكر كل من هنأها بتلك المناسبة قائلة: " "شكرًا لكم على كل الحب ورسائلكم اللطيفة".

وكانت عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر تألقت في آخر ظهور لها، بإطلالة أنيقة قبل أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها هذا الأسبوع، حيث خطفت هايلي بيبر الأنظار خلال تجولها في شوارع لوس أنجلوس مرتدية أزياء ضيقة من "اللاتكس الأسود"، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واستعرضت إطلالتها في لوس أنجلوس حينما ارتدت أزيائها بأسلوب أنيق تمثلت في اللاتكس الأسود الضيق خلال زيارتها المصمم الشهير "Maeve Reilly" في لوس أنجلوس، قبل عيد ميلادها يوم الأحد، 22 نوفمبر.

وحرصت هايلي بيبر على الالتزام بقواعد السلامة والوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال ارتداؤها كمامة متناسقة مع ملابسها، وذلك من أجل حمايتها من الفيروس التاجي "كوفيد 19"، ويأتي ذلك بعد أيام من ارتداء عارضة الأزياء العالمية بدلة رياضية أنيقة وفضفاضة باللونين الأسود والأبيض، إلى جانب حذاء رياضي خلال هذا الأسبوع، حيث زارت أحد أصدقائها في لوس أنجلوس.