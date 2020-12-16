شكرا لقرائتكم خبر عن ويليام دافو يعود لـ Spider Man بعد غياب 18 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويليام دافو واحد من أيقونات سلسلة أفلام سبايدر مان بعدما شارك بدور الشخصية الشريرة خلال أول الأفلام التى قدمت عام 2002، والذى قام ببطولته الممثل توبى ماجواير، ويخطط القائمون على أحدث أفلام الشخصية لمفاجأة متابعيهم بالتعاقد مع دافو من جديد.

وأضاف موقع "سكرين رانت" أن الممثل ويليم دافو في محادثات للعودة بدور شخصية Green Goblin في الجزء الثالث القادم من فيلم Spider Man، والذى سيدور حول مواضيع الأكوان المتعددة والذى سيشهد تواجد 3 نسخ من سبايدرمان (توبي ماجواير - أندرو غارفيلد - توم هولاند) بنفس الفيلم.



ويليام دافو

جدير بالذكر أن آخر أفلام سبايدر مان هو فيلم Spider-Man Far From Home والذى يقوم ببطولته توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

وكانت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ألقت بظلالها حول فيلم Spider-Man: Far From Home، حيث كان من المفترض طرحه فى نوفمبر الماضى قبل اتخاذ قرار بتأجيله تفادياً لأية خسارات مادية.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، لكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.