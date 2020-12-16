شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تنعى الناقد المغربى نور الدين الصايل: صديق وأخ كان لى سندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة سميرة سعيد الناقد والمخرج المغربى نور الدين الصايل، من خلال حسابها على موقع إنستجرام، معلقة على وفاته بكلمات تعكس صداقتهما بصورة كبيرة وتأثرها قائلة "فقدت البارحة صديقا وأخا ورفيق رحلة من أنبل الأشخاص الذين عرفتهم طوال حياتى.. كان لى سندا كبيرا فى مواقف كتيرة قيمة وقامة مغربية وموسوعة ثقافية وفنية كبيرة.. رحمك الله رحمة واسعة نور الدين الصايل".



سميرة سعيد على انستجرام

وحرصت النجمة سميرة سعيد فى وقت سابق على دعم هنا إبراهيم يسرى بعد طرحها أغنيتها الجديدة "منتاش بعيد"، ونشرت الديفا الأغنية عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "هنا حبيبتي بعيدا عن علاقتي بيكي.. الأغنية فيها كم من الصدق والحب والشجن.. وطبعا حزن لا يوصف.. حاسة إن كل اللى اشتغل فيها بيحبوكى وبيحبوا أبوكى الله يرحمه.. إحساسك وصلنى اوى".

وفى سياق آخر خطفت الديفا سميرة سعيد الأنظار، خلال جلسة تصوير جديدة، حيث ظهرت فى إطلالة شبابية مميزة، ارتدت خلالها فستانا قصيرا "ذهبى" اللون، ذات أكمام طويلة، مع حذاء من الكعب العالى من اللون الأسود، ونشرت الصور عبر منصاتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، ولم تعلق على الصور سوى بإيموجى "قلب أحمر".

وكانت الديفا سميرة سعيد، نعت مؤخرا شيخ الأغنية المغربية الفنان محمود الإدريسى، الذى توفى يوم الخميس الماضى، عن عمر ناهز 72 عاما، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد دخول العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، مؤكدة أنه أثرى الأغنية المغربية بأعماله وأنه من أنبل الفنانين وأكثرهم خلقا.