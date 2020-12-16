شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "محسود" للهضبة عمرو دياب يتصدر تريند تويتر ويوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "محسود" أحدث أغنيات الهضبة عمرو دياب تريند موقع تويتر وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية، والذى تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.

"محسود" كلمات تركى آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا.

وكان الهضبة قد وجه رسالة لجمهوره عبر صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة، وطلب منهم غناء أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم، ونشر عمرو دياب مقطع من أحدث أغنياته "محسود" والتي طرح البرومو الخاص بها أمس، وعلق عليها قائلا: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".

وكان الهضبة قد أحيا مؤخرًا حفلًا خاصًا بقصر عابدين وذلك في حضور نخبة من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلاله لأول مرة مقطعا من أغنية "محسود".

يذكر أن الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد طرحت صباح أمس برومو أغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ" والتي تعد أول أغنيات ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماسر أمير محروس، وفور طرح البرومو تصدر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكان عمرو دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضى وهى "أهى أهى" و"أماكن السهر" و"الجو جميل".