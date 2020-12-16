في أقل من 24 ساعة.. عمرو دياب يتصدر يوتيوب بـ "يا أنا يالاء ومحسود"

تصدر الهضبة عمرو دياب، المراكز الأولى في قائمة الأكثر مشاهدة، ببرومو أغنيتي "ياأنا يالاء، محسود"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حصل برومو "ياأنا يالاء" على المركز الأول، يليه برومو "محسود"، واللذان سيتضمنا ألبوم عمرو دياب الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام القليلة القادمة.

سجل "ياأنا يالاء"، أكثر من نصف مليون مشاهدة، بينما سجل "محسود"، أكثر من 300 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحهما على "يوتيوب".

بدأت الحملة الدعائية للألبوم في عدد من شوارع القاهرة، تمهيداً لطرح الألبوم المتوقع خلال يناير 2021، حيث سيتضمن 14أغنية، بحسب ما أعلنت إحدى شركات المحمول المسئولة عن مرحلته

الدعائية.

قدم دياب أخيراً، مقطع أغنيته الجديدة "محسود"، وذلك من أحد حفلاته الخاصة، للمرة الأولى، التي من المفترض أن تتضمن ألبومه الجديد، من كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: خالد عز، تقول كلماتها "محسود على عودك يا جميل، علىدقة عود اتمايل ميل، أدامنا طول الليل مواويل، محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، أناوأنت بميت لمة، مش محتاجين لمة، لما بشوفك بنسى أنا مين".

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كانت آخر إصداراته الغنائية "الجو جميل"، التي حصدت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب"، من كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد يحيى، توزيع: أحمد عادل، ويقول مطلعها "وسط الليل واللمة، ببقى في حالة روقان، لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجري عليك، ياللي مخللي سهرنا جميل، والجو جميل، علشان انت جميل، كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة ومرة برقصة وقولنا كلام".

كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".