بعد مشاركتها في الكندوش.. ما لا تعرفه عن سامية الجزائري

سامية الجزائري

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2020، انشغل الكثير من الجمهور بالبحث عن الفنانة سامية الجزائري، بعد أن نشرت صور لها مع صناع المسلسل السوري الكندوش التى بدأت تصوير أولى مشاهده.

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سامية الجزائري فنانة سورية اثبت إتقانها لمختلف الأدوار التي أدّتها، لكن تركيزها والتدقيق في تجسيد الشخصيات، ومرونتها وثقافتها العالية، اهلتها لتقمّص الشخصيات التي تؤديها، لإفناه الجمهور بمصداقيتها.

في السطور التالية نرصد أهم المعلومات عن الفنانة سامية الجزائري التى تمتع بشعبية كبيرة بين الجمهور العربي بشكل عام والسوريين بصفة خاصة:

ولدت في 25 نوفمبر 1946 في دمشق

جسدت دور أم خلف في مسلسل مذكرات حماد

تكريمها من مهرجان القاهرة عن دورها في فيلم كفرون 1990

حصلت على لقب أفضل ممثلة صاعدة عام 1967 من إذاعة دمشق

أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل يوميات جميل وهناء 1997

(مهرجان قرطاج )تكريمها عن دورها في مسلسل ليالي الصالحية 2004 (مهرجان قرطاج)تكريمها عن دورها في مسلسل الحوت 2008 (مؤسسة دبي للإعلام )تكريمها عن كافة أعمالها الفنية 2008 (الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون )أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في مسلسل أبوجانتي (المدينة Fm 2010)أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل عيلة 7 نجوم 1997 (مهرجانأفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل عيلة 6 نجوم 1996 (مهرجان التلفزيون العربي السوري)

وكان الفنان حسام تحسين بيك، كاتب مسلسل الكندوش، أكد بأنه سيقدم سامية الجزائري في هذا العمل بطريقة مختلفة تماماً عن المعتاد، حيث تؤدي شخصية وصفها "بالغريبة والمرعبة"، ستجعل المشاهد يذهل بها، وتم تأليف المسلسل ليعرض على 60 حلقة تعرض على جزأين، ويضم نخبة

كبيرة من الفنانين السوريين منهم: أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، كندا حنا، صباح الجزائري، سامية الجزائري، أيمن رضا، شكران مرتجى.

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ونشرت الفنانة السورية سامية الجزائرية صور لها من كواليس مسلسل الكندوش، التى بدأت تصوير أولى مشاهده، وظهرت سامية الجزائري في الصورة برفقة الفنان أيمن رضا، وشكران مرتجي، معلقة عليها:" أول يوم تصوير الكندوش".

جسدت الفنانة سامية الجزائري العديد من الأدوارة المتميزة في اعمال فنية كثيرة، من بينها مسلسل أيام شامية، وليالي الصالحية، وأهل الراية، ويعتبر الجزء الثاني من مسلسل زنود الست الذي عرض عام 2013، آخر أعمال الفنانة سامية الجزائرية.

ولدت سامية الجزائري في 25 نوفمبر عام 1945، بأحد أحياء دمشق القديمة ، ونشأت في عائلة بسيطة وهي الأخت الكبرى للفنانة صباح الجزائري.

دخلت سامية الجزائري عالم الفن بالصدفة عندما رأتها المخرجة السورية، قسمت طوزان، التي أعجبت بشخصيتها فعرضت عليها التمثيل، وبدأت في مسلسل اجتماعي بعنوان" أبو البنات"عام 1963، وكانت مٌدة المسلسل ربع ساعة أدت بها دور ممرضة وبعدها عملت في المسرح العسكري كموظفة لعدة سنوات إلى ان توالت الأعمال والنجاحات لتقف مع نجمات الصف الأول في سورية .