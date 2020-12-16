بالصورة – مي عمر تتصدر بوستر مسلسلها الجديد كأول بطولة مطلقة لها

متابعة بتجـــــــــــرد: تواصل الفنانة المصرية الشابة مي عمر زوجة المخرج محمد سامي، تشويق متابعيها لمسلسلها الجديد والذي يحمل اسم “لؤلؤ” حيث يعد أول بطولة مطلقة لها، وستلعب من خلاله دور مطربة تبحث عن النجومية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نيرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وعدد آخر من الفنانين.

وهو من إخراج محمد عبد السلام، سيناريو وحوار محمد مهران، إشراف على التأليف والإخراج محمد سامي، إشراف عام حسام شوقي، إنتاج سينرجي.

وكشفت مي عمر عن موعد طرح المسلسل من خلال نشرها عبر انستغرام البوستر الأول وعلقت: “البوستر الأول لمسلسل لؤلؤ إخراج محمد عبد السلام، سيناريو وحوار محمد مهران، إشراف على التأليف والإخراج محمد سامي، إشراف عام حسام شوقي، إنتاج سينرجي”.

ومن المقرر البدء بعرضه يوم 27 ديسمبر الجاري.