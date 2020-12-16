توم كروز غاضب ويصرخ على طاقم Mission Impossible 7.. والسبب!

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متابعة بتجــــــــــرد: استشاط الممثل الأميركي توم كروز غضباً من انتهاك واضح لقواعد السلامة الخاصة بفيروس كورونا في موقع تصوير فيلم Mission Impossible 7 الجديد في لندن.
وبحسب صحيفة “ذا صن” فإن كروز هدد أفراد الطاقم بأنهم سيفصلون إذا لم يمتثلوا للقواعد.
وأشارت الصحيفة إلى أنها حصلت على تسجيل صوتي للنجم الأميركي الذي راح يصرخ في أفراد الطاقم بكلمات بذيئة بسبب التقاعس وعدم الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وغيرها من قواعد السلامة التي تسمح بإنتاج الأفلام أثناء جائحة فيروس كورونا.
وقال مصدر قريب من الإنتاج إن التسجيل الصوتي صحيح، بينما رفض وكيل لكروز التعليق.
وقد وصل صناع الفيلم إلى لندن في أوائل ديسمبر، ومن المقرر أن يعرض في نوفمبر 2021.
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