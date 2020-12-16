متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان أحمد فلوكس على حسابه الخاص بـ”إنستغرام”، صورة جديدة له بعث من خلالها رسالة لمتابعيه وجمهوره، حيث كتب قائلاً: “عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وعند الشدة يظهر الصديق والأخ والسند الحقيقي، فإما أن يكرم للأبد، ويبقى وده بالقلب، أو يهان وتظهر حقيقته، ويختفي كعابر سبيل”.
وأضاف: “نحتاج من يشاركنا الشدة والرخاء معاً لا تغيره ظروف ولا ماديات ولا مغريات الحياة، معدنه ذهب لا يصدأ، ولا يتغير حسب حاجته، لسنا ملائكة نخطئ ونعتذر، لكننا لا نخون أبدا، ولا نبيع الغاليين لأنهم بالقلب للأبد”.
من ناحية أخرى، كان أحمد فلوكس قد كشف مؤخراً أن أسوأ شيء حدث له في حياته هو أنه تعرض للسحر، موضحاً أنه شك في أحد الأشخاص بالتسبب في طلاقه لهنا شيحة.
وأضاف أنه كان يشعر بأشياء غريبة وأنه مسلوب الإرادة وكاره التمثيل، قائلاً: “عندى فلوس وبفتح شركات وبكسب فلوس كتير لكن مش حاسس بحاجة”.
يذكر ان آخر أعمال أحمد فلوكس كان فيلم “الممر” مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة غامضة من أحمد فلوكس لجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.