رسالة غامضة من أحمد فلوكس لجمهوره

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان أحمد فلوكس على حسابه الخاص بـ”إنستغرام”، صورة جديدة له بعث من خلالها رسالة لمتابعيه وجمهوره، حيث كتب قائلاً: “عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وعند الشدة يظهر الصديق والأخ والسند الحقيقي، فإما أن يكرم للأبد، ويبقى وده بالقلب، أو يهان وتظهر حقيقته، ويختفي كعابر سبيل”.

وأضاف: “نحتاج من يشاركنا الشدة والرخاء معاً لا تغيره ظروف ولا ماديات ولا مغريات الحياة، معدنه ذهب لا يصدأ، ولا يتغير حسب حاجته، لسنا ملائكة نخطئ ونعتذر، لكننا لا نخون أبدا، ولا نبيع الغاليين لأنهم بالقلب للأبد”.

من ناحية أخرى، كان أحمد فلوكس قد كشف مؤخراً أن أسوأ شيء حدث له في حياته هو أنه تعرض للسحر، موضحاً أنه شك في أحد الأشخاص بالتسبب في طلاقه لهنا شيحة.

وأضاف أنه كان يشعر بأشياء غريبة وأنه مسلوب الإرادة وكاره التمثيل، قائلاً: “عندى فلوس وبفتح شركات وبكسب فلوس كتير لكن مش حاسس بحاجة”.

يذكر ان آخر أعمال أحمد فلوكس كان فيلم “الممر” مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.