آسر ياسين حديث السوشيال ميديا بسبب صورة سيلفي

متابعة بتجــــــــــرد: أشعل الفنان آسر ياسين “إنستغرام” بصورة سيلفي التقطها في الطريق مع سائقة تاكسي في أحد شوارع القاهرة.

ونشر آسر الصورة عبر حسابه، وكتب معلقاً عليها: “ست مصرية أصيلة نازلة تشتغل على التاكسي بتاعها.. وده ما يمنعش أنها كانت هتخبط عربيتي وعربيتها علشان الصورة تطلع حلوة”.

ولاقت الصورة إعجاب متابعي آسر ياسين مؤكدين أنه أسعد هذه السيدة بهذه اللفتة الإنسانية منه.

يشار إلى أن آسر ياسين شارك مؤخراً في حلقة “أنت فين” ضمن حلقات مسلسل “نمرة اتنين” في حلقة شارك فيها مع الفنانة أروى جودة.

يذكر أن مسلسل “نمرة اتنين” يعتمد على الحلقات المنفصلة حيث يقوم ببطولة كل حلقة فنان وفنانة مختلفين، وهو فكرة آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولة الحلقات كل من منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، نهى عابدين، وآخرون، ليكون بذلك أول مسلسل يضم هذه النخبة من النجوم.