متابعة بتجــــــــــرد: أشعل الفنان آسر ياسين “إنستغرام” بصورة سيلفي التقطها في الطريق مع سائقة تاكسي في أحد شوارع القاهرة.
ونشر آسر الصورة عبر حسابه، وكتب معلقاً عليها: “ست مصرية أصيلة نازلة تشتغل على التاكسي بتاعها.. وده ما يمنعش أنها كانت هتخبط عربيتي وعربيتها علشان الصورة تطلع حلوة”.
ولاقت الصورة إعجاب متابعي آسر ياسين مؤكدين أنه أسعد هذه السيدة بهذه اللفتة الإنسانية منه.
يشار إلى أن آسر ياسين شارك مؤخراً في حلقة “أنت فين” ضمن حلقات مسلسل “نمرة اتنين” في حلقة شارك فيها مع الفنانة أروى جودة.
يذكر أن مسلسل “نمرة اتنين” يعتمد على الحلقات المنفصلة حيث يقوم ببطولة كل حلقة فنان وفنانة مختلفين، وهو فكرة آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولة الحلقات كل من منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، نهى عابدين، وآخرون، ليكون بذلك أول مسلسل يضم هذه النخبة من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر آسر ياسين حديث السوشيال ميديا بسبب صورة سيلفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.