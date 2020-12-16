85 معرضا من 36 دولة في آرت دبي 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن آرت دبي عن القائمة الكاملة للمعارض المشاركة وتفاصيل قاعات العرض الجديدة وبرامج النسخة الرابعة عشر.

ويقام المعرض الفني الأكبر في المنطقة والمنصة الدولية الرائدة لعرض المواهب المحلية والإقليمية عالمياً خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس/آذار 2021 بمشاركة 85 معرضاً تمثل 36 بلدا.







وبالتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، يقدم آرت دبي قائمة طموحة من المعارض الفنية المشاركة من مختلف البقع الجغرافية، بالإضافة إلى برامج متميزة تتماشى مع إجراءات الصحة والسلامة في الإمارات، وشراكات جديدة، ومنهجيات مبتكرة يقودها الفنانون أنفسهم بهدف تقريب المسافات الثقافية وتوطيد العلاقات الفنية وتعزيز التواصل الجماهيري الفني وتسليط الضوء على الفنون من منطقة الجنوب العالمي.

برنامج جديد يقوده الفنانون





وتضم نسخة هذا العام من آرت دبي برنامجاً فنياً يحظى بتصميم وإشراف الفنانين المشاركين في المعرض، وتتضمن مجموعة من الفعاليات الفنية والموقعية الحية في مختلف مواقع دبي.

وتهدف هذه الفعاليات الحية إلى كسر القوالب التقليدية للتجمع ومشاهدة الأعمال الفنية والتواصل مع الفنانين، ولتقديم نظرة معمقة في المنهجيات والممارسات الفنية للفنانين.





وستقام هذه التجمعات في مختلف أنحاء إمارة دبي لتشمل عروضاً حية شاطئية، وجولات موجهة في أسواق المدينة القديمة، ورحلات بالقارب بين الجزر، وأغاني الكاريوكي، وغيرها من البرامج التفاعلية التي يصممها وينتجها الفنانون المشاركون في المعرض بهدف تعزيز التواصل الإنساني بطرق مستوحاة من سياقاتنا المحيطة بنا.

وتشمل قائمة الفنانين المشاركين في هذه التجمعات أسماء مثل لورنس أبو حمدان (الأردن)، وكريستوفر أردينا (الفلبين)، وإيفان أرغوتي (كولومبيا)، وتانيا كاندياني (المكسيك)، وجيمس كلار (الولايات المتحدة)، وتسيداي ماكونين (إثيوبيا/الولايات المتحدة)، وسيروان باران (العراق)، وآخرين.

المعارض





ويمكن لزوار نسخة آرت دبي 2021 التعرف على مختلف التوجهات الفنية عبر قاعات العرض الرئيسية الثلاث، كونتمبراري ومودرن وبوابة، في سياقات جغرافية وثقافية تنأى عن المنظور الغربي التقليدي للفنون.

ويقدم قسم آرت دبي كونتمبراري للفن المعاصر تشكيلة متنوعة من المعارض والفنانين، ليستمتع الزوار بالأعمال المتميزة من المراكز الفنية الصاعدة جنباً إلى جنب مع تلك المعروفة عالمياً.





ويحظى قسم آرت دبي مودرن للفن الحديث بإشراف القيمَين الفنيين سام بردويل وتيم فيلراث ليعرض نخبة من أعمال عمالقة القرن العشرين والتي تتناول السياقات التاريخية والجغرافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وذلك بهدف تعزيز وتجديد سبل الحوار والتواصل الفنية عبر تاريخ المنطقة.

وبعد نجاح نسخته التدشينية في 2019، يعود قسم بوابة بحلةٍ جديدةٍ وبإشراف القيّمة الفنية نانسي أداجانيا ليسلط الضوء على عروض فنية فردية أقيمت خلال العام الماضي أو خصيصاً للمشاركة في المعرض بهدف تعزيز التنوع في أطياف المنظور الفني من مختلف المراكز الفنية والتجارية والثقافية العالمية.





وأعرب بابلو ديل فال، المدير الفني لآرت دبي، عن تطلعه لإقامة نسخة 2021 من المعرض، حيث قال: "نحن ممتنون للدعم المتواصل الذي تقدمه المعارض المشاركة، وللثقة التي أولتنا إياها هذه المعارض خلال العام الماضي".

وأضاف: "يسعدنا في آرت دبي أن نعلن عن عودة أكثر من 90% من المعارض المشاركة سابقاً للمشاركة في النسخة الرابعة عشر، ونحن فخورون بالتنوع الذي تمثله المعارض المشاركة".





وتابع: "نحن نؤمن بأهمية تقريب المسافات بين المجتمعات الفنية في فعاليات حضورية، وعلى اعتبار أن آرت دبي هو الحدث الفني العالمي الوحيد المقام في الربع الأول من سنة 2021، فنحن نثق تماماً بإمكانية منصتنا الفنية في توفير تجربة فريدة ومتميزة للزوار الراغبين باستكشاف الفنون العالمية والتواصل معها من جديد".



