كورونا يلغي دورة 2021 من مهرجان السينما الآسيوية في فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن منظّمو المهرجان الدولي للسينما الآسيوية (فيكا)، عن إلغاء دورة عام 2021، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكان يفترض أن تقام الدورة السابعة والعشرين للمهرجان من 26 يناير/كانون الثاني الجاري، إلى فبراير/ شباط 2021 في فوزول شرق فرنسا، وتأجلت إلى فبراير/شباط 2022.
وأوضح المنظمون، في بيان، أنهم قرروا بأسى إلغاء دورة 2021 كلياً بعدما كان الأسبوع الفائت أعلنوا أنه ستقام الدورة افتراضياً، نظراً إلى الوضع الصحي.
وشرح المنظكون أنهم حاولوا مع الفريق التقني "إنقاذ مسابقتي الأفلام الروائية والوثائقية عبر إقامتهما افتراضياً"، لكنّه عدلوا عن هذه المبادرة "في ضوء الرفض القاطع من بعض المنتجين الذين أبدوا خشيتهم من قرصنة بعض الأفلام التي تُقدّم عروضُها الأولى العالمية أو الأوروبية أو الفرنسية خلال المهرجان".
وتم إطلاق "فيكا" عام 1995، وهو أقدم مهرجان في أوروبا مخصص للسينما الآسيوية، والأكثر استقطاباً للجمهور، إذ يقبل عليه نحو 30 ألف مشاهد سنويا.
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