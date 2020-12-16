شكرا لقرائتكم خبر عن وقعوا فى بعض.. بيكا يخسر عمر كمال وشاكوش فى أسبوع بسبب فلوس المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن مطرب المهرجانات حمو بيكا هجوما حادا على زملائه حسن شاكوش وعمر كمال خلال أيام قليلة، بسبب الخلاف على أرباح الأغانى المشتركة بينهم، حيث وصفهما بالصحاب المزيفة ونشر فيديوهات يكشف بها عن خلافاته معهما عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى.

وتفاجأ متابعو حمو بيكا أمس بنشره عبر صفحته على فيس بوك صورة لعمر كمال، موضوع عليها علامة (×) باللون الأحمر، أتبعها قائلا: "ياريت محدش يكلمنى فى شغل على الشخصية دى، عشان أنا كنت بحبها، والشخصية دى بتتهرب من شغلى اللى خلانى اتفق عليه، والإثبات بعد الصورة دى هنزل فيديو"، مضيفا، "هو عامل بيحبنى وهو بيكرهنى.. مع السلامة يا صحاب مزيفة".



حمو-بيكا

مما دفع عمرو كمال للرد عليه بفيديو عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، يقول به "عيب يا بيكا تكتب بوست كدة احنا كلنا عيش وملح مع بعض في بيتي اتصل بيا قولي عيب تقول عمرو كمال صحبة مزيفة أنا سيبتلك 12 تراك كلت من وراهم الشهد، حتى العربية بتاعتك أنا اتصدرت أنا ومدير أعمالي عند المعرض عشان يقسطهالك، وضمنتك في مليون و800 ألف جنيه، ولو كنت لوحدك مكنش حد هيديك عربية".

أما عن هجومه على حسن شاكوش فكان بشكل غير مباشر، وظهر فى فيديو له منذ أيام، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وهو يهاجمه دون ذكر اسمه، لافتًا إلى أن هذا المطرب يدعى أن أغانيه كانت الأكثر بحثاً على جوجل خلال عام 2020، حيث وصفه بيكا بالأنانية الشديدة، وأن تصريحاته لا تتفق مع الواقع، وأكد "بيكا"، خلال الفيديو أن أكثر 5 أغانى بحثاً على جوجل طيلة العام كانت له هو بواقع أغنيتين والباقى لـ عمر كمال.

كما قال بيكا خلال الفيديو: "لما تطلع تتكلم، تحدد النجاح مين اللى عمله معاك، إنت مبينتش نفسك بنفسك، وأنت ظاهر أمام الشعب المصرى إنك أنانى مبتحبش غير نفسك، وحابب إن انت تصنع النجومية لنفسك وبس، فكك من اللى انت بتعمله وخليك محترم وكويس".

وأضاف "اللى أنا شايفه إنك كلك على بعضك غلط، حياتك غلط، دنيتك كلها ماشية غلط فى غلط، عايز تحقق نجاحك انت بس، فرجنى يا فهلوى يا حلو واعمل كام تراك لوحدك".