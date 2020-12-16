شكرا لقرائتكم خبر عن عود البطل.. نيرمين الفقى بقوام ممشوق بأحدث إطلالة غاية فى الجمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة نيرمين الفقى، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت نيرمين بإطلالة غاية في الجمال، كما ظهر عليها الكثير من خسارتها الوزن، وتغزل متابعوها في جمالها وأناقتها التي ليس لها مثيل، ومن التعليقات: " الجمال والأناقة دى كلها نرمين، عود البطل الجمال كله، جميلة الجميلات، الله على جمالك حبيبتي تجنني ما شاء الله ربنا يحميكي ويحرسك من العين".



نيرمين الفقى



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و تشارك النجمة نيرمين الفقى فى مسلسل "شارع 9" بطولة كل من الفنان محمود عبدالمغنى وأحمد وفيق ورانيا يوسف وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

وتدور أحداث مسلسل "شارع 9" في حى من أرقى أحياء القاهرة، وهو حي المعادي وتحديدًا في شارع 9، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية متشعبة، كما يلقى الضوء على العديد من المشاكل التى تهم الأسرة المصرية، منها علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت وأيضًا مشاكل الزواج العرفي وغيرها.

"شارع 9" من بطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، أحمد سلامة، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، ماجد شريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى به اثارة وتشويق.

المسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك في بطولته بوسي وعبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى وطارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.