شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تحتفل بالأعياد بتزيين شجرة الكريسماس مع ابنائها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة مادونا أثناء احتفالها بأعياد الكريسماس بصحبة أبنائها من خلال فيديو نشرته على موقع إنستجرام، حيث بدا عليها الحرص على وضع الزينة بنفسها على شجرة الكريسماس داخل قصرها التى تعيش بداخله في بيفرلى هيلز، وعلقت: "قررنا هذا العام أن نصنع زينة خاصة بنا، هذا أنا برفقة أطفالى وعائلتى ونحن نزين شجرتنا المميزة".



مادونا

من ناحية أخرى قررت أيقونة البوب مادونا، فى وقت سابق هذا العام، تغيير مسار مسيرتها الفنية بعد عقود طويلة، وتحولها لمخرجة وكاتبة لفيلمها الجديد الذي سيناقش قصة حياتها ومسيرتها المهنية، بالتعاون مع شركة الإنتاج الشهيرة Universal، حيث بدأت مشاركة الكاتب الحائز على جائزة الأوسكار ديابلو كودى من أجل اعداد النص الكامل للفيلم الجديد.



مادونا وابناؤها

ووفقا لجريدة فاريتي، فإن النجمة العالمية تسعى لتجسيد مسيرتها المذهلة على مدار الخمسة عقود الماضية في عالم الموسيقى وصناعة الأفلام والتمثيل، وستبدأ رحلتها من الأحياء الفقيرة في مدينة نيويورك وحتى وصولها لقمة النجومية فى عالم البوب.

ومن المقرر أن تستقر النجمة العالمية على اسم لفيلمها الجديد خلال الفترة القادمة بعد تعاقدها رسمياً مع شركة Universal Pictures، ولم يتم التأكيد على موعد طرح الفيلم للجمهور، ولكن تشير المؤشرات الى عام 2022.

وفى سياق آخر، كانت النجمة العالمية مادونا قد حرصت على إحياء ذكرى ميلاد ملك البوب مايكل جاكسون الـ62 الذى يعتبر واحدا من أهم أيقونات الموسيقى والغناء فى العالم، حيث كانت حياة جاكسون مليئة بالنجاحات المذهلة وذلك بفضل موهبته الفريدة، ونشرت صورة تجمعهما معلقة عليها قائلة "عيد ميلاد سعيد للملك".