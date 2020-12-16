شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لإنذار توم كروز العاملين بفيلم Mission Impossible بالفصل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم توم كروز بات لا يقبل فكرة تأجيل فيلمه المفضل الجديد وهو الجزء السابع من المهمة المستحيلة مرة أخرى، الأمر الذى يعكسه تقرير نشره موقع ذا صن مؤخراً بخصوص ذلك، حيث أكد أن كروز عنف بشدة اثنين من العاملين فى لوكيشن التصوير بسبب عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.



توم كروز

وأضاف التقرير أن توم كروز أكد لهما أن تلك المرة بمثابة إنذار، وأى شخص لن يلتزم بأى إجراءات احترازية من فيروس كورونا سيكون مصيره الفصل التام من العمل، حيث يرغب توم فى إكمال تصويره بسلام لعرض الفيلم خلال العام المقبل بعدما تعرض لسلسلة من التأجيلات عطلت عرضه.



كروز

كما أوضح التقرير أن كروز عنف عاملين بحجة أنهما لم يلتزما بقواعد التباعد وكانا واقفين على بعد أقل من متر فيما بينهما الأمر الذى يمنعه القائمون على الفيلم.

من ناحية أخرى أجرى الفنان العالمي توم كروز اتصالات مع مسئولين فى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لبحث إمكانية تصوير مشاهد سينمائية في فيلمه الجديد "Mission: Impossible 7" فى الفضاء الخارجى، ليصبح أول نجم هوليود يصور مشاهد سينمائية فى الفضاء الخارجى، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويسعى توم كروز إلى نقل شجاعته إلى آفاق جديدة، بحيث يصبح أول نجم هوليوود يصور في الفضاء، حيث أكدت تقارير أجنبية أن الممثل العالمي البالغ من العمر 58 عامًا، بحث في إمكانية تصوير مشهد خارج الغلاف الجوى للأرض كجزء من سلسلة أفلامه الشهيرة، وهى Mission: Impossible"".

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية إن توم كروز على استعداد لدفع مبالغ كبيرة لتحقيق طموحه، وقد تحدث بالفعل إلى وكالة ناسا حول مشروعه الجريء، زاعما أن وكالة ناسا تعتقد أيضًا أن خطط توم كروز المغامرة "ممكنة".