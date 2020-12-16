شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يرد على هجوم حمو بيكا: محدش وقف معاك قدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مطرب المهرجانت عمر كمال على هجوم حمو بيكا من خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال: "أنا تحملت كتير جدا إهانات بعض الناس، لكن أنا ممكن أطلع أقولك يا (أبوكرش) لكن كل ده كلام قلة أدب وقلة ذوق مليش فيه ومش بحب أقولها".

وأضاف: "أنا أول أغنية اكسب منها علي قناتى كانت كانت أغنية (انتي معلمة) وكل الأغانى اللى قبل كده كنت بديها لحمو بيكا ولباقي الناس، عشان يرفعها على قناته ويكسب منها بما فيهم أغاني كانت من إنتاجى أنا، والله مكنتش باخد فلوسهم لأنى بكسب من زمان وسيبتك تاكل عيش".



عمرو كمال

وتابع: "الشخص اللي بيتكلم عليا ده أول ما بينزل القاهرة بيجي على شقتى وواكلين عيش وملح مع بعض، اللي حصل إن وأنا قاعد عند الحلاق بتاعي ومعايا حمو فوجئت إنه جايب واحد صاحب سنتر بتاع فساتين وعايزنا نعمله إعلان من غير ما ياخد إذنى، وأنا اتحرجت أرفض قدام الراجل، بس أنا مش عايز اعمل مهرجان لبوتيك فساتين أفراح، أنا عايز اعمل فن كويس زى بنت الجيران وعود البطل وكل مهرجاناتى، وحتى بعد الاتفاق ولا سألنى تاخد كام، على عكس ما بعمل معاه في أى فرح حد بيطلبه فيه".

وأضاف "عيب تقول عليا إني صحبة مزيفة محدش وقف معاك قدي، ممكن تكون فلوسك دلوقتي مش مناسبني أنا عمري ما كسبت من وراك، طول عمري بسيب للناس شغلى وتراكاتي تكسب من ورايا..انا اللي بتكلملك مع نقابة الموسيقين ومع استاذ هاني شاكر في مشكلتك الأخيرة، وتراك انتي معلمة سبب تاخيره وجودك معايا فيه وانا اللي رحت واتكلمت وقولتهم ده قلبه ابيض ومفيش كلام فيه اسفاف.. وعيب يا بيكا تكتب بوست كدة احنا كلنا عيش وملح مع بعض في بيتي اتصل بيا قولي عيب تقول عمرو كمال صحبة مزيفة.. أنا سيبتلك 12 تراك كلت من وراهم الشهد، حتى العربية بتاعتك أنا اتصدرت أنا ومدير أعمالى عند المعرض عشان يقسطهالك، وضمنتك فى مليون و800 ألف جنيه، ولو كنت لوحدك مكنش حد هيديك عربية".



حمو بيكا

فيما رد حمو بيكا مرة أخرى، فى فيديو عبر حسابه بموقع "فيس بوك" : "أنت كداب ومزيف..عايز تاخد فلوس تشتغل، مش تاخد فلوس وخلاص، طول عمرك بتغني فين، وأنت عايز تطلع نفسك من المهرجان بتغني ليه، المهرجانات هي اللي علتك، أنا عايزك تطلع تغني لوحدك.. انت طول عمرك بتغني حزن محدش سمعك غير لما غنيت مهرجانات".