قبل عرض مسلسل "لؤلؤ".. ماذا قال أكرم حسني عن مي عمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هنأ الفنان أكرم حسني الفنانة مي عمر على مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة

وغرد "حسني"، عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "لأني اتفرجت على كذا حاجة من المسلسل بقولكم استنوا مفاجأة كبيرة بكل المقاييس".

وتابع: "ألف مبروك يا ميوشة وإن شاء الله يحقق اللي بتتمنيه وأكتر عشان انتي بجد تستاهلي".

وطرحت شركة سينرجي، مساء امس الثلاثاء، البوستر الأول لمسلسل "لؤلؤ"، المقرر عرضه يوم 27 ديسمبر الجاري على قنوات: "ON TV - ON Drama - MBC 1"، ومنصتي "Shahid، وWatchit".

مسلسل "لؤلؤ" يتكون من 40 حلقة، ويشارك في بطولته النجوم: أحمد زاهر، نرمين الفقي، سلوى عثمان، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، ملك أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، وهدير عبد الناصر وغيرهم.