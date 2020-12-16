محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
هنأ الفنان أكرم حسني الفنانة مي عمر على مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة
وغرد "حسني"، عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "لأني اتفرجت على كذا حاجة من المسلسل بقولكم استنوا مفاجأة كبيرة بكل المقاييس".
وتابع: "ألف مبروك يا ميوشة وإن شاء الله يحقق اللي بتتمنيه وأكتر عشان انتي بجد تستاهلي".
وطرحت شركة سينرجي، مساء امس الثلاثاء، البوستر الأول لمسلسل "لؤلؤ"، المقرر عرضه يوم 27 ديسمبر الجاري على قنوات: "ON TV - ON Drama - MBC 1"، ومنصتي "Shahid، وWatchit".
مسلسل "لؤلؤ" يتكون من 40 حلقة، ويشارك في بطولته النجوم: أحمد زاهر، نرمين الفقي، سلوى عثمان، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، ملك أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، وهدير عبد الناصر وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل عرض مسلسل "لؤلؤ".. ماذا قال أكرم حسني عن مي عمر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.