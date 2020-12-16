"مع السلامة يا أصحاب مزيفة".. حمو بيكا يفتح النار على عمر كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هاجم مغني المهرجانات حمو بيكا، المغني عمر كمال، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، من خلال نشر صورة له تحمل علامة x.

وعلق "بيكا"، على الصورة قائلا: "يا ريت محدش يكلمني في شغل على الشخصية دي، عشان أنا كنت بحبها، والشخصية دي بتتهرب من شغلي اللي خلاني اتفق عليه".

وأضاف: "الإثبات بعد الصورة دي هنزل فيديو، هو عامل بيحبني وهو بيكرهني، مع السلامة يا صحاب مزيفة".

وكان حمو بيكا ظهر قبل يومين خلال بث مباشر عبر "إنستجرام"، وأعلن غضبه من أحد المطربين زعم أنه يحتل بمفرده قائمة أكثر 5 أغاني بحثا خلال عام 2020، دون ذكر اسمه رغم تواجده في القائمة بأغنيتين.