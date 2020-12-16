سامية الجزائري فنانة بدأت من الصفر وصنعت تاريخا كبيرا

سامية الجزائري فنانة سوvية، تصدرت محركات البحث جوجل، بعد نشرت صورة من كواليس مسلسل "الكندوش"، التى بدأت تصوير أولى مشاهده، وظهرت سامية الجزائري في الصورة برفقة الفنان أيمن رضا، وشكران مرتجي، معلقة عليها:" أول يوم تصوير الكندوش".

في وقت سابق كشف الفنان حسام تحسين بيك، كاتب المسلسل، أنه سيقدم سامية الجزائري في هذا العمل بطريقة مختلفة تماماً عن المعتاد، حيث تؤدي شخصية وصفها "بالغريبة والمرعبة"، ستجعل المشاهد يذهل بها، وتم تأليف المسلسل ليعرض على 60 حلقة تعرض على جزأين، ويضم نخبة كبيرة من الفنانين السوريين منهم: أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، كندا حنا، صباح

الجزائري، سامية الجزائري، أيمن رضا، شكران مرتجى.

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وحول مسلسل الكندوش، أكد المشاركين في العمل أنه سيقدم بيئة شامية حقيقية ومختلفة وأقرب إلى الواقع، ولا يشبه الأعمال التي قدمت سابقاً التي شوهت صورة الدراما السورية على حد وصفهم.

جسدت الفنانة سامية الجزائري العديد من الأدوارة المتميزة في اعمال فنية كثيرة، من بينها مسلسل أيام شامية، وليالي الصالحية، وأهل الراية، ويعتبر الجزء الثاني من مسلسل زنود الست الذي عرض عام 2013، آخر

أعمال الفنانة سامية الجزائرية.

منذ ظهور سامية الجزائري في حقبة الستينيات من القرن الماضي، استطاعت جذب الأنظار إليها، بأعمالها في كوميد الأبيض والأسود، وأبرزها مسلسل صح النوم، ما جعلها تستحق لقب سيدة الكوميديا.

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ولدت سامية الجزائري في 25 نوفمبر عام 1945، بأحد أحياء دمشق القديمة ، ونشأت في عائلة بسيطة وهي الأخت الكبرى للفنانة صباح الجزائري.

دخلت سامية الجزائري عالم الفن الصدفة عندما رأتها المخرجة السورية، قسمت طوزان، التي أعجبت بشخصيتها فعرضت عليها التمثيل، وبدأت في مسلسل اجتماعي بعنوان" أبو البنات"عام 1963، وكانت مٌدة المسلسل ربع ساعة أدت بها دور ممرضة وبعدها عملت في المسرح العسكري كموظفة لعدة سنوات إلى ان توالت الأعمال والنجاحات لتقف مع نجمات الصف الأول في سورية .