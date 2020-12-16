بالفيديو – نادين الراسي تفاجئ المشاهدين بإطلالة تصويرية مع “أليكو”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

انطلقَ مسلسل “عَ اسمك” عبر قناة MTV الذي تلعب بطولته الكاتبة والممثلة كارين رزق الله والمذيع جيري غزال والقديرة ليليان نمري. النصّ من كتابة كلوديا مارشيليان، أما الإخراج لفيليب أسمر.

ويحصد المسلسل نسبةَ مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا ملحوظًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتفاجأ المشاهدون بالممثلة نادين الراسي التي أطلّت كضيفة شرف بأولى المشاهد.

ظهرتْ بشخصيتها الحقيقيّة أي لم تتقمّص شخصية دراميّة، وبدا أمامها جيري غزال الذي يلعب دوّرَ مصوّرٍ فوتوغرافي، يلتقط لها الصور.

ويعرض الآن مسلسل “ع إسمك” (كتابة كلوديا مرشليان، وإخراج فيليب أسمر)، ضمن تعاون ثانٍ في دراما خاصة لمناسبة عيد الميلاد، من بطولة كارين رزق الله وجيري غزال وليليان نمري.

وتسلحت الكاتبة كلوديا مرشليان بنجاح التجربة الأولى لمسلسل “إم البنات” (2018)، فقررت بالاتفاق مع قناة “أم تي في” الدخول في تجربة أخرى، بكلفة بسيطة لمسلسل وجداني يحاكي المجتمع اللبناني وتفاصيل يوميات عائلات وأفراد تسابق موسم الأعياد.

هي محاولات أولى للعبور إلى مسلسلات المناسبات، على غرار ما قُدم في الغرب من أفلام كثيرة سبق وتناولت الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة، وركزت بالدرجة الأولى على عنصر “الطفولة” لما يتركه الأطفال من حس عاطفي تلقائي مع المشاهد، واللعب على قصة حب متأرجحة بين ثنائي يحاول أحدهما التغلب على الآخر والفوز به، ونهاية سعيدة تتماشى مع فرح العيد والتسامح.