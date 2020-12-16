صورة من كواليس “ع إسمك”… هيك كنا عم نضحك ومبسوطين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشر الممثل شربل زيادة صورة من كواليس مسلسل “ع إسمك”. وظهر في الصورة مع الممثلتين كارين رزق الله ومارينال سركيس من كواليس التصوير.

وعلّق: “لما تصورنا هالصورة ما كنا عارفين شو ناطرنا بعد كم يوم. هالصورة قبل 17 تشرين 2019، يعني كنا مش عارفين شو ناطرنا وشو مخبيتلنا الـ2020، هيك كنا عم نضحك ومبسوطين بكواليس “ع إسمك”.

إشارة الى أنّ العمل صوّر قبل عام تقريباً، لكنّ الظروف أدّت الى تأجيل عرضه. ويعرض الآن مسلسل “ع إسمك” (كتابة كلوديا مرشليان، وإخراج فيليب أسمر)، ضمن تعاون ثانٍ في دراما خاصة لمناسبة عيد الميلاد، من بطولة كارين رزق الله وجيري غزال وليليان نمري.

وتسلحت الكاتبة كلوديا مرشليان بنجاح التجربة الأولى لمسلسل “إم البنات” (2018)، فقررت بالاتفاق مع قناة “أم تي في” الدخول في تجربة أخرى، بكلفة بسيطة لمسلسل وجداني يحاكي المجتمع اللبناني وتفاصيل يوميات عائلات وأفراد تسابق موسم الأعياد.

هي محاولات أولى للعبور إلى مسلسلات المناسبات، على غرار ما قُدم في الغرب من أفلام كثيرة سبق وتناولت الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة، وركزت بالدرجة الأولى على عنصر “الطفولة” لما يتركه الأطفال من حس عاطفي تلقائي مع المشاهد، واللعب على قصة حب متأرجحة بين ثنائي يحاول أحدهما التغلب على الآخر والفوز به، ونهاية سعيدة تتماشى مع فرح العيد والتسامح.