كارين رزق الله لصوان: الشعب اللبناني فجر المرفأ نفينا وريحنا من قرفنا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعدما تلطى كل سياسي وراء طائفته لتبرئه من القضاء على أثر استدعائهم للتحقيق في قضية انفجار المرفأ، علّقت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله على هذا الموضوع. واعتبرت رزق الله أنّ محاسبة السياسيين هي ضرورية مهما كانت الطائفة.

وقالت: “ممنوع نستدعي رئيس حكومة هيدي اهانة للطايفة السنية وطبعا كل سياسي متهم رح تقوم طايفتو دفاعاً عنو! برافو! هيدا بلد! للقاضي صوان بدي قول الشعب اللبناني هوي اللي فجر المرفأ الله يخلليك حبسنا او الاحسن نفينا وريحنا من قرفنا”.

وختمت: “طبعاً بدنا الحقيقة والكل تحت القانون من اكبر منصب لاصغر منصب شو ما كان مركزو وطايفتو!!! انشالله هالمرة يكون واضح كلامي!!!! وما بقى حدا يحللو غلط! الكل الكل”.

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل القاضي فادي صوان الذي اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.

واتصل صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا معه اليوم الإثنين لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب.

وأثارت الاتهامات التي وجهها القاضي فادي صوان الأسبوع الماضي انتقادات شديدة، وأشار بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائيا في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات وأنه تجاوز نطاق سلطاته بتوجيه اتهامات لوزراء. لكن آخرين قالوا إن قراره ينم عن شجاعة. واليوم، لم يمثل الوزيران خليل وزعيتر أمام صوان على اعتبار أنهما لم يتبلغا القرار رسميا.