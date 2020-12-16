تراند اليوم : ذلة لسان عبد الرحمن أبو زهرة عامله بوليلة في دبي

أثار الفنان عبدالرحمن أبو زهرة تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بعد تصريح أستبدل فيه المعلم في بيت الشعر “كاد الممثل أن يكون رسولا” للشاعر أحمد شوقي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تكريمه في مهرجان المهن التمثيلية، نقلته صفحة القاهرة 24 على فيسبوك، وقال في كلمته: “صدقوني أن مهنة التمثيل من أعظم وأكرم وأشرف المهن حتى إنني قلت قصيدة أحمد شوقي قف للمعلم ووفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا وأبدلتها قف للفنان موقف التبجيلا كاد الممثل أن يكون رسولا..”

وتابع قائلا: “الحقيقة أنا بيحلو لي في كل تكريم يعني أنا تكرمت كثير مش أقل من 25 مرة والدروع والشهادات التكريم لكن هذا التقدير لا أستطيع أن أرد له الجميل لأنه حولني إلى إنسان يعتز بقيمته وبفنه الذي بذلك فيه الجهد، أنا لما أقف على خشبة المسرح كما شاهدتهم جميعا، حنيت للمسرح أنا برجوكم تتوسطولي عند أشرف زكي عشان أعمل مسرحية على هذا المسرح..”

واختتم أبوزهرة كلمته قائلا: “شكرا للنقابة وشكرا لأعضاء مجلس النقابة ومن كل قلبي وبكل الحب شكرا شكرا..”