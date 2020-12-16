بسبب هذا الفيديو.. هجوم على دنيا واتهامها بالشماتة بوالدة حلا الترك

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة موجة من الجدل بسبب ظهورها في مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وبدت فيه وهي ترافق غناءً أغنية “يوم ليك ويوم عليك” للفنانة الراحلة ذكرى.
واعتبر الكثير من المتابعين أنها تتوجه بهذه الكلمات بطريقة غير مباشرة إلى منى السابر والدة الفنانة حلا الترك بعدما رفعت الأخيرة ضدها دعوى قضائية. وإثر هذا واجهت الفنانة موجة من الانتقادات ومما جاء في التعليقات: “خرابة البيوت مفرقة الأحباب” و”حسبي الله دمرت العيلة وقلبت البنت على أمها، الدنيا دوارة وعندك بنتين” و”أستغفر الله، الغريب أن فيه كثير من الناس ينسى: أن الله يمهل ولا يهمل” و”الله يكفينا شر الشمات” و”الله نجحت حتى مو بس، سرقت الأب من ولادو لا وبعدت حماتا. الجدة خرابة البيوت”.
ويشار إلى أن السابر ظهرت في وقت سابق في مقطع مصور وهي تبكي حيث كشفت أن ابنتها رفعت دعوى ضدها وأن طليقها لا يقدم لها أموال النفقة. وهذا ما عرض حلا للكثير من الانتقادات وللاتهام بالعقوق الأمر الذي دفع محاميها إلى إصدار بيان حذر فيه من تشويه سمعتها وسمعة أسرتها.
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