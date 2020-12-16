بعد اتهامها بالعقوق.. حلا الترك تلجأ إلى محاميها وهو يحذر

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد اتهامها بعقوق والدتها إثر رفعها دعوى ضدها ردت الفنانة الشابة حلا الترك من خلال بيان أصدره مكتب محاميها محمد الذوادي. وجاء فيه: “سنقاضي كل من يحاول النيل من اسم العائلة ويحاول تشويه صورتها ويبث الشائعات المغرضة بغرض التشويش على الأجواء والقضاء بخصوص قضية حلا الشابة ووالدتها منى السابر”.

وأضاف: “نتابع ببالغ الأسى والأسف الحملة الشرسة والممنهجة التي يقوم بها البعض من المحرضين وضعاف الأنفس ضد الفنانة الشابة وأفراد أسرتها بغرض الإساءة إليها وتشويه صورتها وسمعتها أمام الرأي العام والنيل من اسم وسمعة الفنانة ومكانة الفنانة الشابة حلا الترك لأغراض ومصالح شخصية دنيئة من خلال بث الإشاعات وإذاعة الأخبار الكاذبة والمغلوطة وتداول أخبار متعلقة بدعاوى قضائية لا تزال منظورة أمام المحاكم المختصة حتى الآن”.

وأكد عدم صحة الأخبار والوقائع المتداولة والمتعلقة بالقضية وأنه يجب عدم التعليق عليها أو تداولها احتراماً لسير القضية التي ما تزال أمام القضاء. وهدد بملاحقة كل من ينشر هذه الشائعات والوقائع قضائياً بسبب اتلضرر الذي يمكن أن يلحقه بحلا وأسرتها.

ويشار إلى أن حملة تعاطف مع السابر انطلقت مؤخراً حيث تم إطلاق هاشتاغ “كلنا منى السابر” الذي هاجم من خلاله المتابعون النجمة الشابة.