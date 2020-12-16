الحقيقة الكاملة لخلاف أحمد السقا وأمير كرارة

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار عن نشوب خلافات بين النجمين أحمد السقا وأمير كرارة داخل كواليس مسلسلهما الجديد نسل الأغراب”، خاصة بعد تداول فيديو عن شجار تم بين مجموعة من العاملين في المسلسل والمخرج محمد سامي، حيث تداول نشطاء على مواقع التواص الفيديو مدعين ان المشاجرة تمت بسبب خلافات النجمين معاً.

وبعد فترة طويلة من الصمت قرر الفنان أحمد السقا أن يرد على أي شائعات تم تداولها الفترة الأخيرة عنه وعن الفنان أمير كرارة، ونشر السقا عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” صورة له تجمعه بكرارة وعلق عليها ساخراً: “ربنا يكفينا شر العين”، ليرد عليه كرارة بنفس السخرية: “باين أننا متخانقين قوي”.

جدير بالذكر أن أحمد السقا وأمير كرارة يشتركان معاً في مسلسل “نسل الأغراب” الذي من المقرر عرضه في رمضان 2021، في أول تجربة درامية تجمعهما بعد أن قدما معاً فيلم “هروب اضطراري”، ويشاركهما البطولة مي عمر ونجلاء بدر وأحمد مالك وأحمد داش.