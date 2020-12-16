كلنا على باب الله والدنيا دوارة.. أيمن بهجت قمر يرد على هجوم جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر على منتقدي تفاعله مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد "قمر"، عبر حسابه بـ"تويتر"، حول الأمر قائلًا: "فيه ناس بتلومني إني بتجاوب مع التعليقات وكأني مش واحد من الناس اللي بتكتب لي لا أنا بني آدم زيهم وبتنرفز وبرد".

وأضاف: "حتى في الشارع ممكن تلاقيني بشد مع سواق تاكسي، إحنا ناس طبيعية والنعمة اللي احنا فيها من محبة الناس فبلاش يبقى الطبيعي انك نجم وتتعالى، كلنا على باب الله والدنيا دوارة".

من ناحية أخرى، أعلن أيمن بهجت قمر عن اقتراب طرح فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، وهو من بطولة حسن الرداد، فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، مي عمر، بيومي فؤاد، أحمد بدير، ومن إنتاج أحمد السبكي، إشراف عام محمد أحمد السبكي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد حماقي.