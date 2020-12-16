محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
اعلنت الفنانة هنا الزاهد عن إجرائها لعملية تجميل، ردًا على سؤال متعلق بتداول صور لها قبل وبعد التجميل.
وعلى هامش لقائها خلال تواجدها في الدورة الخامسة من مهرجان نجم العرب، قالت "هنا": "عملت عملية تجميل واحدة في مناخيري، ومبتضايقش من الصور اللي بتنزل على السوشيال ميديا قبل وبعد، مضيفة: "العملية نجحت وأنا بحب ملامحي".
من ناحية أخرى، تنتظر هنا الزاهد عرض مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"، والذي يعد أولى بطولاتها المطلقة وهو من إخراج خالد الحلفاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مواجهتها بصورها القديمة .. هنا الزاهد تكشف عن عملية تجميل خضعت لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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