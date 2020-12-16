هاجمت محمد صلاح وورطت طارق الشيخ وأحرجت زوجة الشرنوبي.. ماذا فعلت أبلة فاهيتا مع المشاهير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

لازالت أصداء أزمة المطرب الشعبي طارق الشيخ مع جماهير نادي الزمالك بعد أغنية "القاضية ممكن"، التي غناها ضمن فقرات حلقته مع برنامج "لايف من الدوبليكس"، للدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، قائمة حتى الآن.

طارق الشيخ لم يكن أول المشاهير الذين واجهوا أزمة بسبب أبلة فاهيتا، لذا نستعرض في السطور التالية أبرز أزمات فاهيتا مع النجوم:

طارق الشيخ

خلال استضافته في برنامجها، طلبت "فاهيتا"، من المطرب الشعبي غناء أغنية تحت عنوان "القاضية ممكن"، على ألحان أغنية "كتاب حياتي"، للفنان الراحل حسن الأسمر، وبالفعل استجاب الشيخ للدمية الشهيرة وغنى الأغنية التي كانت سببًا في الهجوم

الأغنية تسببت في غضب جماهير الزمالك لما حملته من تهكم على ناديهم بعد خسارته أمام منافسه الأهلي في البطولة، بحسب تعبير الجمهور، وهو ما ترتب عليه اعتذار الشيخ وألقى اللوم على مقدمة البرنامج قائلًا: "منها لله فاهيتا"، كما حذفت إدارة البرنامج الأغنية من على مواقع التواصل الاجتماعي.

لم ينته الأمر عند هذا الحد، فقد طالت "فاهيتا والشيخ"، العديد من الانتقادات التي وصلت إلى حد السباب، مما دفع الأخير للخروج في فيديو يستنجد خلاله بجماهير الأهلي للوقوف جانبه ضد ما أسماه بـ"التعصب الأعمى".

محمد الشرنوبي

لم يسلم الفنان محمد شرنوبي وزوجته من "الدمية الشهيرة"، إذ ورطته خلال حلقته بالبرنامج في غناء أغنيته "قلبي ارتاح" ولكن بتغيير كلمات الأغنية الأصلية واستبدالها بكلمات تسخر من الزواج، في حلقة كانت حاضرة بها زوجته ممكن وضعها في موقف محرج، وظهر ذلك جليًا خلال سماعها كلمات الأغنية

وقبل بدء الشرنوبي في الغناء وفور رؤيته الكلمات المعدلة، وجه رسالة لزوجته راندا رياض قائلًا: "أنا أسف اتحطيت في موقف وحش على الهوا".



أزمة شادية

تعرضت فاهيتا لـ أزمة حقيقية بسبب الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، إذ عرضت خلال إحدى حلقات برنامجها، مقطعًا من فيلم "لا تسألني من أنا" للفنانتين شادية ويسرا، في إطار السخرية من مدمني المخدرات؛ إذ استبدل القائمون على البرنامج الحوار بين الفنانتين في المقطع بحوار آخر.

وعقب انتقاد الجمهور للمشهد، أعرب القائمون على برنامج "أبلة فاهيتا" المعروض على فضائية "سي بي سي" عن تقديرهم للفنانة الكبيرة شادية، ووجهوا اعتذارًا لجمهورها عن المقطع الساخر، فيما اعتبر جمهور شادية أن عرض مادة ساخرة تُعتبر إساءة كبيرة بحق فنانة مثل شادية، وقد طالب عدد من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بوقف عرضه عبر هاشتاج تصدر موقع التغريدات "تويتر" تحت عنوان "أوقفوا برنامج أبلة فاهيتا".

محمد صلاح

في ديسمبر 2019، أطلت "أبلة فاهيتا"، مع الإعلامية لميس الحديدي، وتحدثت عن اللاعب محمد صلاح معربة عن انزعاجها الكبير منه، وهاجمته كاشفة عن عدم رضاها عن الصور التي انتشرت له مع عارضة الأزياء البرازيلية والتي أحدثت ضجة عبر مواقع التواصل، وعاتبته على هذه الصور، مؤكدة أنها غير مرضية لها كما كشفت عن حبها وتقديرها لزوجته "أم مكة" التي ساندته حتى وصل لشهرته الحالية.