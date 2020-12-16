فيديو.. فيفي عبده تكشف تطورات حالتها الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديدا عبر حسابها في "أنستقرام"، كشفت خلاله عن تطورات حالتها الصحية.

وطمأنت فيفي عبده جمهورها، وظهرت وهي تخضع لجلسة علاج طبيعي من داخل منزلها.



وقالت فيفي (67 عاماً) في الفيديو إنَّ حالتها الصحية تتحسن وإنَّها تخضع لجلسات علاج طبيعي للعودة إلى جمهورها من جديد، مؤكدة أنها تفتقد الرقص الذي تحبه كثيراً.

وطمأن الطبيب المعالج لفيفي عبده، الذي ظهر معها في الفيديو، المتابعين، مؤكداً أنَّها تتحسن وستعود قريباً لحياتها الطبيعية.

وكانت فيفي تعرَّضت لوعكة صحية مؤخراً، وتبيَّن أنها تعاني من آلام في الظهر، الأمر الذي أجبرها على ملازمة الفراش وعدم الحركة.

فيفي عبده قدَّمت في رمضان الماضي برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، واستضافت خلاله عدداً كبيراً من نجوم الفن منهم مي سليم وسمية الخشاب، واعتمدت فكرته على تنفيذ مقلب في الضيف بشكل كوميدي، وشاركتها في تقديمه الفنانة المغربية زينب عبيد.



