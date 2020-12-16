شكرا لقرائتكم خبر عن خالد كمال يجسد شخصية إرهابى فى "القاهرة كابول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان خالد كمال دور إرهابى وداعشى خلال أحداث مسلسل "القاهرة كابول"، للنجوم الثلاث طارق لطفى، وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، ويدخل في العديد من الصراعات أمام طارق لطفى وتتوالى الأحداث في إطار درامى مشوق.

وانتهى فريق العمل من تصوير مشاهد الغردقة الفترة الماضية حيث صور أبطال المسلسل، على مدار 4 أيام داخل الصحراء، ومشاهد أخرى على البحر، ومن المقرر أن تسافر أسرة المسلسل لدولة أوروبية خلال الأيام المقبلة لتصوير آخر المشاهد فى العمل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.

وتعتمد أحداث "القاهرة كابول" على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلاً عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.