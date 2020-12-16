لماذا غابت جيجي حديد عن زفاف شقيقة زين مالك الصغرى؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 07:38 صباحاً - عطلت جائحة فيروس كورونا الكثير من المشاريع الإجتماعية،وأبرزها حفلات الزفاف المحدودة المدعوين،والتي منعت الكثير من العائلات من المشاركة بفرحة أبنائها وبناتها المقيمين بدول أخرى بعيدة.

قيود كورونا منعت جيجي حديد من حضور حفل زفاف شقيقة زين مالك

أثارّ غياب التوب موديل الأمريكية من أصول فلسطينية جيجي حديد "25 عاماً" عن حفل زفاف واليهة،شقيقة والد ابنتها المغني الكندي من أصول باكستانية زين مالك "27 عاماً" ،التساؤلات في مختلف وسائل الإعلام،وبحسب موقع "كوزموبوليتان" ،يعتقد أن قيود جائحة فيروس كورونا التي تفرض على المسافرين دخول الحجر الصحي في بريطانيا أسبوعين كاملين قد يكون هو ما منع جيجي حديد من حضور الزفاف،والسفر إلى المملكة المتحدة.

تهنئة عن بعد

وتؤكد بعض المصادر أن جيجي حديد شعرت ببالغ الحزن والأسف لاضطرارها إلى البقاء في الولايات المتحدة،وعدم السفر لحضول حفل زفاف "واليهة آزاد" الشقيقة الصغرى لزين مالك البالغة من العمر "22 عاماً" على حبيبها السابق جنيد خان "24 عاماً".

واكتفت جيجي حديد بتهنئة العروس واليهة "22 عاماً" عن بعد عبر منشور وجهته للعروس واليهة في حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي هنأتها به وقالت فيه: " أتمنى لو كان بمقدوري التواجد هناك، سعيدة من أجلك.. حب كبير".

العروس واليهة سعيدة

وشاركت "واليهة آزاد" أفراد عائلتها وأصدقائها ومتابعيها في السوشيال ميديا، عدة صور لإطلالتها الوردية المبهجة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعها فيه 717 ألف شخص ، حيث ارتدت بالصور فستاناً تقليدياً وردي اللون يتألف من بلوزة حريرية وتنورة مطرزة، كما أسدلت وشاحاً فاخراً، وعلَّقت: "أفضل يوم برفقة أفضل أشخاص.. بكل صراحة لا أستطيع التفكير في يوم أجمل مما حظيت به، لا أستطيع تصديق أننا تزوجنا رسميًا..الحمد الله".

وحصدت إحدى صورها بالفستان الوردي على أكثر من 72 ألف إعجاب بأنستغرام.

غياب زين مالك عن الزفاف أيضاً

ولم تكن جيجي حديد الغائبة الوحيدة عن الحفل،غاب أيضاً شقيق العروس المغني الكندي زين مالك "27 عاماً" ،ولم يعرف هل غاب عمداً لعدم رغبته بدخول الحجر الصحي 14 يوماً في بريطانيا حسب ما يقتضيه قانون الإغلاق الساري أو أنه غاب لعدم رضاه عن زواج شقيقته للمرة الثانية من حبيبها السابق جنيد خان ،لتمضيته عقوبة السجن بتهمة السرقة التي أدين بها وسجن عام 2017.



