هل كشفت تايلور سويفت إسم إبنة جيجي حديد وزين مالك بأغنية في ألبومها Evermore

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 07:38 صباحاً - تحدث ألبومات المغنية الشهيرة تايلور سويفت البالغة من العمر "30 عاماً" ضجة كبرى عند صدورها،وتحمس آلاف المتابعين على إطلاق التكهنات بمعاني وأسماء أغاني كل ألبوم جديد،فتايلور نفسها تعترف بأن العديد من أغانيها مستلهمة من بعض مشاعرها وحياتها وشخصيات حقيقية.

وفور إطلاق المغنية الشابة تايلور سويفت ألبومها الغنائي التاسع Evermore اندفع محبوها لتأكيد أن أغنيتها الثامنة الجديدة : "Dorothea" الموجودة بالألبوم،تشير وتكشف إسم إبنة عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة جيجي حديد "25 عاماً" ،والمغني الكندي زين مالك "27 عاماً" ،وتلمح الأغنية حسب زعم محبو تايلور سويفت إلى إسم "دوروثيا" الذي يشير إلى إسم "فتاة من أصل يوناني" ،ومعنى الإسم "هبة من الله" ،كما أنه إسم أرستقراطي ورومانسي لم يعد يطلق كثيراً في أواخر القرن العشرين أو القرن الحالي الحادي والعشرين،وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مختلفة.

ليست المرة الأولى التي تكشف تايلور أسماء أبناء أصدقائها بأغانيها

تايلور سويفت

ولو صحت توقعات محبو تايلور سويفت،وي صديقة مقربة من الثنائي جيجي حديد وزين مالك،فلن تكون هذه المرة الأولى التي تكشف تايلور سويفت أسماء أبناء أصدقائها بأغانيها،ففي وقت سابق من هذا العام 2020 ،كشفت تايلور سويفت بإحدى أغانيها إسم إبنة صديقيها الممثل رايان رينولدز وزوجته الممثلة بلاك ليفلي الثالثة بألبومها الثامن "فولكلور"،ولمحت أن إسم ابنتهما "بيتي" ،وقد سمحا لها بكشفه قبل أن تفعل ذلك.

وتحدث تايلور سويفت بهذا الأمر المتكرر بألبوماتها الأخيرة نوعاً من التشويق المحبب الجميل،فأصبح محبوها يتتبعون أغانيها،ويحاولون فهم معانيها وتلميحاتها الخاصة وبالذات: ألبوماها الثامن والتاسع : "فولكلور" و" Evermore ".

إسم إبنة جيجي وزين سيظل سراً حتى إشعار آخر

تايلور سويفت وجيجي حديد وزين مالك

ومنذ ولادة الطفلة الأولى للثنائي جيجي حديد وزين مالك،وهما يحافظان بنجاح على سرية إسمها ،ويفرضان على أفراد عائلتيهما وأصدقائهما عدم كشفه لأحد أو لوسائل الإعلام،ويريدان أن يظل إسم ابنتهما الأولى سراً حتى إشعار آخر،وحين يأتي الوقت المناسب لهما لكشفه.

والجدير بالذكر أن تايلور سويفت وجيجي حديد صديقتان مقربتان جداً،وتربطهما صداقة رائعة ووثيقة ببعضهما البعض من عام 2014،وكانت تايلور من أوائل المهنئين بولادة طفلة جيجي وزين مالك الأولى،وأهدت طفلتهما بطانية يدوية جميلة باللون الوردي.

أحدث صورة لجيجي مع ابنتها بموسم الأعياد

وقد أشارت العارضة الأمريكية جيجي حديد "25 عاماً" إلى استمتاعها بالأمومة الجديدة،واستعدادها لعطلة عيد الميلاد ورأس السنة مبكراً هذا العام بتعليق وصورتين لها مع ابنتها نشرتهما في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" قبل ثلاثة أسابيع ،وقالت جيجي بالمنشور: " نوع جديد من الإنشغال والتعب،لكنها أفضل صديق،وقد حصلت على زينة الكريسماس مبكراً".

وحصدت إحدى صور جيجي مع ابنتها على أكثر من 8 ملايين و900 ألف إعجاب لغاية اللحظة.