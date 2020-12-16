حمو بيكا يهاجم عمر كمال: عامل بيحبني وهو بيكرهني.. صحاب مزيفة

شن مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، هجوما حادا على صديقه المطرب عمر كمال، مؤكدا أنه يدعى محبته لكنه يكرهه.

ونشر بيكا، عبر صفحته على فيسبوك صورة لعمر كمال، موضوع عليها علامة (×)، أتبعها قائلا: "ياريت محدش يكلمنى فى شغل على الشخصية دى، عشان أنا كنت بحبها،

والشخصية دى بتتهرب من شغلى اللى خلانى اتفق عليه، والاثبات بعد الصورة دى هنزل فيديو"، مضيفا: "هو عامل بيحبنى وهو بيكرهنى.. مع السلامة يا صحاب مزيفة".

وظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا، فى فيديو له منذ يومين، نشره

عبر حسابه على موقع "انستجرام" وهو يهاجم أحد المطربين دون ذكر اسمه، لافتًا إلى أن هذا المطرب يدعى أن أغانيه كانت الأكثر بحثاً على جوجل خلال عام 2020، حيث وصفه بيكا بالأنانية الشديدة، وأن تصريحاته لا تتفق مع الواقع.

وأكد "بيكا"، خلال الفيديو أن أكثر 5 أغانى بحثاً على جوجل طيلة العام كانت له هو بواقع أغنيتين والباقى لـعمر كمال.