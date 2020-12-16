شكرا لقرائتكم خبر عن 46 مليون دولار لـ فيلم The New Mutants بعد طرحه أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم The New Mutants إيرادات حول العالم وصلت إلى 46 مليون و 378 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه فى 28 أغسطس الماضى، وانقسمت إيرادات العمل بين 23 مليون و 845 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 22 مليون و 533 ألف دولار أمريكى حول العالم.

العمل الذي ينتمى لفئة الأكشن والخيال العلمى، ومن إنتاج استوديوهات 20th Century Studios فوكس، ومن ﺇﺧﺮاﺝ جوش بون، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع كنيت لي، كريس كليرمونت، بوب ماكلويد، لين وين، ديف كوكروم.

والفيلم الجديد يشارك في بطولته مجموعة متميزة جنبا إلى جنب مع مايسى ويليامز وهم أنيا تايلور جوي، انتونيو باندراس، أليس براجا، تشارلي هيتون، بلو هانت، هابى اندرسون، هنري زاجا، سارة بناني، كولبي جانيت، ماكس شوشيت، توني ساكيت، توماس كي، ميكي جيلمور، جيفري كوراتسيني.

قصة الفيلم تدور فى إطار من الإثارة والتشويق حول حياة 5 متحولين جدد الذين يشكلون الدفعة الأولى المتخرجة من مدرسة تشارلز إكزافير الشهير، بالبروفيسور إكس، ويحاولون أيضا الهروب من خطاياهم الماضية وإنقاذ أنفسهم من الهلاك.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت شركة 20th century ، تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise، لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، لـ يطرح فى 20 يوليو من العام المقبل 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

فيلم Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.