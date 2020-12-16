بعد استقباله بالقلعة الحمراء.. هذا ما قاله أمير طعيمة عن محمود الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن سعادته باستضافته بمقر النادي الأهلي، وشارك جمهوره ومتابعيه صورًا من تواجده بالقلعة الحمراء ولقائه برئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب.

وغرد "طعيمة"، تعليقًا على الصور قائلًا: "شكرا النادي الأهلي على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال، وسعيد بلقائي بالأسطورة كابتن محمود الخطيب".

وأضاف: "مبروك مرة تانية لجماهير الأهلي الكبيرة الثلاثية مع تمنياتي بمزيد من التقدم والتوفيق".

من ناحية أخرى، تعاون أمير طعيمة مؤخرًا مع الفنان تامر حسني في أغنية "فرصة عمر" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، وكانت الأغنية إهداءً من تامر للإعلان الخيري للحملة الجديدة للدكتور مجدى يعقوب.