صور| نيللي كريم جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة. وكشفت نيللي عن الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. وشاركت الفنانة نيللي كريم، في رمضان الماضي، بمسلسل "بـ 100 وش"، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.

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