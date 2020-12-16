باع سيارته لاستكمال علاجه ووالدته فنانة شهيرة.. معلومات عن زكي فطين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعيد ميلاده يوم 15 ديسمبر.

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن زكي فطين عبد الوهاب..

- ولد في القاهرة في 15 ديسمبر 1955.

- له شقيق واحد فقط من والدته، وهو أشرف أباظة.

- تخرج في قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما عام 1983

- هو ابن النجمة ليلى مراد، ووالده المخرج الكبير فطين عبدالوهاب، وعمه النجم الراحل سراج منير، وخاله الملحن الكبير منير مراد، وجده الموسيقار زكي مراد.

- عارضت والدته الفنانة ليلى مراد، دخوله الفن، فقرر الالتحاق بكلية الزراعة، وفي السنة الثالثة عاد مرة أخرى لدراسة الفن.

- عام 1981، التقى بالسندريلا سعاد حسني، عقب طلاقها من المخرج علي بدرخان، وبعدها اتفقا على الزواج، وعارضت والدته الزيجة بشدة، خاصة أن "زكي" كان طالبا بالمعهد وقتها، بينما تكبره سعاد حسني بحوالي 20 عاما، وكانت هذه أولى زيجات زكي فطين عبدالوهاب.

- أول أعماله الفنية فيلم "اليوم السادس" مع المخرج يوسف شاهين، وبعدها توالت الأعمال على وتيرة بطيئة، فكان يشارك بعمل كل عامين أو ثلاثة أعوام.

- من أبرز أعماله "بحب السيما"، "ريش نعام"، "مرسيدس"، "دوران شبرا"، "العراف"، "تفاحة آدم"، "أهل كايرو"، وغيرها.

- أصيب الفنان زكي فطين عبد الوهاب بسرطان الرئة في مايو 2019 وتعافى منه ولكنه تعرض لأزمة مالية خلال فترة علاجه.

كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، كواليس رحلته مع مرض السرطان حتى الشفاء منه، مؤكدا أنه دومًا متماسك مع المشكلات مهما كان حجمها، موضحًا أن العامل النفسي أكثر ما يساعد الإنسان على التغلب على المرض.

وأضاف عبد الوهاب، في حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، : "تقبلت الأمر بشكل عادي ولم أشعر بخضة كبيرة وهذا ما ساعدني كثيرًا على الشفاء"، موضحًا أن أكثر النجوم الذين وقفوا إلى جانبه خلال فترة مرضه هي الفنانة نادية لطفي، وشقيقه أشرف أباظة.

وأوضح أنه تعرض لأزمة مالية اضطر بسببها لبيع سيارته لاستكمال علاجه وهذا ما يحدث في أغلب الأوقات للبعض، مؤكدًا أنه لولا النقابة لما استطاع إكمال علاجه.

- أخر أعمال زكي فطين عبد الوهاب، مشاركته في مسلسل "النهاية"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة الفنان يوسف الشريف.