فيديو.. فيفي عبده بوجه متورم: "بحب الرقص وقاعدة في البيت غضب عني"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها وهي تخضع لجلسة علاج طبيعي، وظهرت في الفيديو بوجه متورم.

وطمأنت فيفي جمعوها، قائلة: "أنا حبيت أوريكم إني كويسة وفي البيت، ود دكتور كيرلس يطمنكم".

وقال الدكتور المعالج: "اطمنوا يا جماعة على مدام فوفا، وإن شاء الله تبقى أحسن من الأول وخارجه تولع الدنيا".

وتابعت فيفي: "أنا قاعدة في البيت غضب عني وعاوزة أرجع أرقص تاني ، أنا بحب الرقص جدا يا جماعة، بس مش عارفة إيه اللي جرالي مو بعد ماكنت في الساحل الشمالي".

جدير بالذكر أن الفنانة فيفي عبده قد تعرضت لوعكة صحية ألزمتها الفراش، وطلبت من جمهورها الدعاء لها دون الكشف وقتها عن حالتها الصحية.

بعدها قامت فيفي بنشر مقطع صوتي تعلن من خلاله أنها لم تدخل المستشفى كما أشيع ولكنها أصيبت بآلام في الظهر في الفترة الماضية

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