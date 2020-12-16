شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تتعاون مع أحمد المالكى فى أغنية رومانسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة مى فاروق مع الشاعر أحمد المالكى في أغنية سينجل جديدة تحمل الطابع الرومانسي، لم يستقر على اسمها حتى الأن، من ألحان علاء طلبة، وتوزيع الموسيقى أشرف حجازى، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة فيديو كليب الأيام المقبلة.

وأحيت مؤخرا مى فاروق حفل مهرجان الموسيقى العربية الـ 29 والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، حيث بدأت بأغنية "ريح قلبي معاك" لسيد مكاوي وقامت بغناء مجموعة كبيرة من أغنيات عمالقة الغناء

وكان آخر أعمال الشاعر أحمد المالكى أغنية " نفس النهاية" للنجم تامر حسنى من ألبوم "خليك فولاذى"، وهى من ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام، وتخطت الأغنية 12 مليون مشاهدة على يوتيوب، نظراً لتميز كلماتها واللحن والتوزيع، حيث تقول كلمات الأغنية، نفس النهاية .. كل الخير اتنسى، ليه مش فاكرلى حاجة واحدة كويسة.. نفس النهاية للقولب المخلصة.. العمر ضاع منى معاه، عملت جميل مكانش أصيل.

مى فاروق قدمت أغاني طربية عديدة لعمالقة الفن العربي من خلال مشاركاتها في حفلات دار الأوبرا المصرية وظهرت لها عدد من الأغاني الخاصة وتترات المسلسلات التى لاقت نجاحًا واستحسانًا من الجماهير بنفس القدر الذي أحبوها فيه عندما قدمت اللون الطربي كما غنت من قبل أغاني مسلسلات "الليل وآخره" و"امرأة من الصعيد الجواني" و"صبيان وبنات" و"علماء المسلمين" و"السبع بنات" و"الأمام الغزالى".