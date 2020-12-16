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أحمد زاهر يتعاقد مع منتج "زنزانة 7" على "مهمة مستحيلة" بتوقيع رؤوف عبد العزيز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد المنتج أيمن يوسف مع الفنان أحمد زاهر على فيلم جديد بعنوان "مهمة مستحيلة"، من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف حسام شوقى، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه زاهر مع الشركة المنتجة في فيلم "زنزانة 7"، والذى عرض نهاية موسم الصيف الماضى، حيث حقق الفيلم نجاح كبير فيما يتعلق بإيراداته وسط تخوفات جائحة .

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ويواصل المخرج رؤوف عبد العزيز ترشيح باقى الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم، على أن يتم الاستقرار على فريق العمل، وتحديد موعدا لتصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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وشارك في بطولة فيلم "زنزانة 7"، والذي جمع الفنان أحمد زاهر والمنتج أيمن يوسف، كل من نضال الشافعي وعبير صبرى وإيهاب فهمي وأحمد التهامى ومنة فضالى وآخرون، من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

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يذكر أن أخر أعمال المخرج رؤوف عبد العزيز في السينما فيلم "حملة فرعون"، من بطولة عمرو سعد وعدد أخر كبير من الفنانين منهم محمود عبد المغنى وروبى ومحمد لطفي ورامز أمير، وكرم جابر، بالإضافة إلى الملاكم العالمى مايك تايسون، وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج محمد السبكى.

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