شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب: أدوارى فى السينما كلها أى كلام.. وحنان مطاوع خليفتى فى المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سيدة المسرح العربى الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، إن أدوارها فى السينما ليست راضية عنها تمام. وأضافت خلال برنامج its show time، المذاع على قناة cbc وتقدمه الإعلامية هبة الأباصيرى: "أدوارى فى السينما أى كلام مسرحية واحدة باللى عاملته فى السينما عاملت 44 فيلما، ورضيت عن 10 فقط والباقى قوالب واشتغلت سينما عشان أصرف على المسرح وكل المسرحيات اللى عاملتها راضية عنها كلها"، كما ترى أن النجمة حنان مطاوع خليفتها على المسرح والتليفزيون وأنها ممثلة رائعة.

وتابعت: "قعدت مدير المسرح القومى 14 عاما و3 سنين فى الحديث، ومسرح مصر اسكتشات وليس مسرحا ذا رسالة تنويرية الناس رايحة مسرح مصر تضحك وخلاص، والمسرح حاليا فى حالة انتعاش"، مشيرة إلى أن حفيدها الرجل الوحيد الذى قهرها، وعن أعمالها القادمة ردت قائلة: "فى السينما أشارك فى فيلم جديد (ليلة العيد)، إخراج سامح عبد العزيز ومن بطولة يسرا وروجينا وريهام عبد الغفور يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، وفى مسرحية جديدة اسمها مرستان".