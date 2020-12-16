شكرا لقرائتكم خبر عن برومو أغنية "يا أنا يا لأ" لـ عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب طرحه بساعات تصدر برومو أغنية "يا أنا يا لأ" للنجم عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات يوتيوب.

وطرح الهضبة ظهر اليوم برومو أغنية "يا أنا يا لأ" من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

كما طرح عمرو دياب بعدها بساعات قليلة برومو أغنية "محسود" وهي من كلمات تركي آل الشيخ، ولحن خالد عز وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وأحيا الهضبة يوم الجمعة الماضى حفلًا خاصًا بقصر عابدين وذلك وسط حضور لفيف من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعًا من أغنية "محسود" والتي كتب كلماتها تركي آل الشيخ ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.